STREAMWIDE : forte amélioration des comptes en 2019

(AOF) - Streamwide a enregistré en 2019 un résultat net de 1,14 million d'euros contre une perte de 975 000 euros en 2018. Le résultat opérationnel courant a suivi la même tendance, passant de -996 000 euros à +1,12 million d'euros entre 2018 et 2019. Le spécialiste des solutions logicielles de communications critiques a bénéficié du dynamisme de son activité, avec un chiffre d'affaires en progression de 50,9% à 10,209 millions d'euros.

La structure financière du groupe est qualifiée de solide au 31 décembre 2019, avec des fonds propres de 9,9 millions d'euros et une trésorerie nette significative de près de 3 millions (hors passifs locatifs).

S'agissant de ses perspectives, Streamwide indique que les revenus 2020 anticipés et sécurisés en ce début d'exercice sont déjà quasi équivalents à ceux enregistrés au titre de 2019. Cependant, la situation actuelle de crise sanitaire COVID-19 en France et dans le monde entier ouvre une période d'incertitudes importantes, sans que personne ne puisse encore en appréhender, dans le temps, les effets économiques. Si les revenus 2020 restent bien orientés et devraient à nouveau ressortir en croissance, il juge difficile, aujourd'hui, d'en appréhender l'impact annuel.

L'ensemble de ses salariés est en télétravail, ce qui lui permet d'assurer tous ses services internes et les activités externes envers ses clients. Le groupe fera également appel à l'ensemble des mesures exceptionnelles mises en place par le gouvernement français durant cette période de crise majeure.

La dernière étude menée par EY pour le compte du Syntec Numérique souligne que les éditeurs français ont affiché une croissance de 10% de leur chiffre d'affaires l'an passé (à 16 milliards d'euros). Néanmoins cette croissance avait atteint 13% entre la période 2016/2017. De plus certains de ces grands acteurs traversent des difficultés : ainsi Criteo, numéro deux du classement, a subi un recul de son activité (passée de 2,036 milliards en 2017 à 1,947 en 2018). De même l'activité édition de Sopra Steria a reculé de 619 millions d'euros à 615,5 millions en 2018. Sans les dix premiers éditeurs du classement, le secteur afficherait une croissance de 18%. Le chiffre d'affaires généré par le Saas est passé de 24% à 37 % en trois ans pour les éditeurs. Tous les acteurs de moins de 5 ans développent désormais des offres Saas. La plupart des éditeurs soulignent que la pénurie de talents sur le marché constitue un frein à leur développement.