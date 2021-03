STREAMWIDE : bond des profits en 2020

(AOF) - Streamwide a dévoilé des profits 2020 en forte hausse grâce à l'effet de levier permis par sa croissance et une maîtrise continue des coûts. Le résultat net du spécialiste des solutions logicielles de communications critiques a été multiplié par 2,9 à 3,3 millions d'euros, en 2020. Après amortissements, le résultat opérationnel courant est ressorti à 4 millions d'euros (x3,3) et représente 29% des revenus annuels, contre 12% fin 2019 (+17 points). Les ventes ont progressé de 37% à 13,96 millions d'euros.

La structure financière du groupe s'est encore renforcée au 31 décembre 2020, avec des fonds propres qui atteignent 16 millions d'euros et une trésorerie nette de 6,4 millions d'euros (hors passifs locatifs), menant le total du bilan à 31 millions d'euros contre 20,3 millions d'euros au 31 décembre 2019.

S'agissant de ses perspectives 2021, Streamwide est confiant dans sa capacité à poursuivre sa croissance rentable. Le groupe a déjà quasiment sécurisé un niveau de revenus annuels équivalent à celui de 2020, alors que de nombreux projets importants et significatifs sont en train de se structurer. Au niveau français et européen, plusieurs dossiers ministériels d'envergure sont actuellement à l'étude et pourraient aboutir dans les prochains mois.

L'effet de levier inhérent à l'activité du groupe, et au contrôle efficace de ses coûts, devrait également impliquer des niveaux de résultats en hausse.

La dernière étude menée par EY pour le compte du Syntec Numérique souligne que les éditeurs français ont affiché une croissance de 10% de leur chiffre d'affaires l'an passé (à 16 milliards d'euros). Néanmoins cette croissance avait atteint 13% entre la période 2016/2017. De plus certains de ces grands acteurs traversent des difficultés : ainsi Criteo, numéro deux du classement, a subi un recul de son activité (passée de 2,036 milliards en 2017 à 1,947 en 2018). De même l'activité édition de Sopra Steria a reculé de 619 millions d'euros à 615,5 millions en 2018. Sans les dix premiers éditeurs du classement, le secteur afficherait une croissance de 18%. Le chiffre d'affaires généré par le Saas est passé de 24% à 37 % en trois ans pour les éditeurs. Tous les acteurs de moins de 5 ans développent désormais des offres Saas. La plupart des éditeurs soulignent que la pénurie de talents sur le marché constitue un frein à leur développement.