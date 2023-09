Streamwide améliore ses comptes au premier semestre

(AOF) - Streamwide a enregistré une progression de 15% de son bénéfice net au premier semestre à 1,2 million d’euros. Le spécialiste des solutions logicielles de communications et d'activités critiques a également généré un Ebitda en hausse de 21% à 4,58 millions d’euros. Il explique cette hausse par l'augmentation des revenus semestriels, combinée à une maîtrise des coûts, notamment salariaux. Le chiffre d'affaires a progressé de 3% à 8,4 millions d’euros.

Comme indiqué lors de la publication des revenus semestriels 2023, le niveau des revenus annuels 2023 actuellement anticipé est satisfaisant, mais reste encore lié au calendrier de déploiement des différents projets ministériels français et européens.

" Le projet italien, notamment, remporté par le groupe depuis plusieurs mois maintenant, devrait entrer dans une première phase opérationnelle d'ici la fin de l'exercice. En termes de revenus, l'impact pourrait ainsi être plus ou moins important dès le quatrième trimestre 2023 ", précise Streamwide .

Outre cette incertitude, les revenus 2023 devraient cependant progresser de façon au moins équivalente à l'évolution constatée au premier semestre de l'exercice. " Avec une base de revenus souvent plus favorable au second semestre, et avec une structure de coûts relativement stable, l'impact sur la marge opérationnelle et sur les résultats annuels devrait donc être positif ", conclut le groupe.

Belle dynamique

Selon le dernier classement Truffle 100, le chiffre d'affaires total du secteur en France a bondi de 15% l'an passé pour franchir la barre des 25 milliards d'euros. Le secteur a bénéficié d'un taux de croissance inédit et confirme sa reprise après la crise sanitaire. La croissance moyenne annuelle sur quinze ans est 12 fois plus élevée que celle du PIB ! Dassault Systèmes conserve la première place avec plus de 5,6 milliards d'euros de revenus l'an passé. Cegid, spécialiste des logiciels pour experts-comptables, et la fintech Murex se placent en seconde et troisième position avec respectivement 791 et 711 millions d'euros de chiffre d'affaires. La polarisation est une des caractéristiques du secteur : l'écart de chiffre d'affaires entre le 50e et le 100e éditeur s'est encore accru en 2022 pour atteindre près de 28 millions d'euros. Les performances ont été rehaussées car le taux de profitabilité (en pourcentage du chiffre d'affaires) est passé de 9,1 % à 10,4 %. Les perspectives sont bonnes car l'intelligence artificielle, perçue comme révolutionnaire, devrait tirer le marché en 2023, de même que la cybersécurité.