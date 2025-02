"Stratégie Notre-Dame": les ambitions françaises dans l'IA au coeur du sommet de Paris

Emmanuel Macron (c) prononce un discours au sommet sur l'intelligence artificielle, au Grand Palais à Paris, le 10 février 2025 ( AFP / JOEL SAGET )

Après des annonces d'investissement en France en matière d'intelligence artificielle, Emmanuel Macron a promis lundi d’accélérer la mise en place des infrastructures nécessaires, au premier jour du sommet à Paris consacré à cette technologie.

"J'ai indiqué (aux investisseurs) que nous allions adopter la +stratégie Notre-Dame+", a déclaré le président français, en anglais, en clôture de la journée, qui a accueilli de nombreux acteurs de la tech et de la société civile autour de tables rondes, au Grand Palais.

"Nous avons montré au reste du monde qu'avec un calendrier clair, nous pouvons y arriver", a-t-il ajouté en référence à la reconstruction de la cathédrale de Notre-Dame en cinq ans.

Il a ainsi promis une accélération des procédures, notamment pour l'installation de centres de données nécessaires au fonctionnement des modèles d'IA, et a une nouvelle fois a vanté le potentiel français.

- "Plug baby plug" -

Au "drill baby drill", slogan de campagne de Donald Trump ("Fore, bébé, fore", en référence aux puits de pétrole, NDLR), Emmanuel Macron a préféré le "Plug, baby, plug" ("Branche-toi, bébé, branche-toi") à la française et mis en avant l'"énergie bas carbone disponible" en France grâce au nucléaire pour alimenter les gigantesques centres de données qui fournissent la puissance de calcul nécessaire à l'IA.

Le président, qui a appelé à un "sursaut" européen face à l'hégémonie des acteurs de la tech américaine et chinoise dans le secteur de l'IA, a applaudi de premières avancées françaises.

Dimanche, sur le plateau de TF1 , il avait annoncé des investissements dans l'IA en France à hauteur de 109 milliards d'euros dans les prochaines années.

Un montant "au même niveau" que le plan d'investissement américain +Stargate+, qui prévoit d'injecter 500 milliards de dollars dans l'IA, au regard de la taille et du poids économique des deux pays, avance le chef d'Etat.

Au total, les 109 milliards se décomposent entre l'investissement des Émirats arabes unis dans un centre de données géant (50 milliards), les 20 milliards d'euros du fonds canadien Brookfield Asset Management, un investissement de 10 milliards d'euros réalisé par l'entreprise britannique Fluidstack pour déployer en France le plus grand super calculateur au monde pour l'IA, et neuf autres investissements privés, a détaillé lundi l'Elysée.

Une manne que la France compte bien exploiter pour doper la croissance d'une IA européenne.

"Ce n'est pas seulement un enjeu économique, c'est aussi un enjeu démocratique et politique", a mis en avant la ministre française du Numérique, Clara Chappaz, interrogée par l'AFP au Grand Palais.

- Déclaration en suspens -

Mais l'accélération du développement de l'IA prônée par la France ne se fait pas sans résistances.

Max Tegmark, le président du Future of Life Institute, un organisme non lucratif basé aux États-Unis qui met régulièrement en garde contre les méfaits de cette technologie, a appelé les pays participants à "ne pas signer" la déclaration qui doit être publiée mardi, à la fin du sommet.

Dans l'après-midi, une vingtaine de militants de la "Révolution anti-tech contre l'IA" ont fait irruption au théâtre de la Concorde, situé dans les jardins des Champs-Élysées, à l'occasion d'un contre-sommet pour témoigner des implications de cette technologie sur le monde du travail, la création, l'éducation...

La discussion autour des potentiels dangers et opportunités que représente l'IA se poursuivra mardi entre chefs d'Etat, toujours au Grand Palais, avant des interventions de personnalités au profil varié, de la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen au vice-président américain J.D Vance en passant par le musicien et créateur de mode Pharrell Williams et le patron de Google Sundar Pichai.

Le président français se rendra mardi en fin de journée à Station F, l'incubateur de start-up fondé par l'homme d'affaires français Xavier Niel, pour un "business day" à la rencontre des entreprises de la tech européenne et internationale.