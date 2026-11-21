Stratège de la réélection de Lula, André Janones explore les limites de l'"éthiquement douteux"

Le député André Janones le 19 novembre 2026 à Brasilia ( AFP / Evaristo Sa )

André Janones, stratège de la réélection du président Lula au Brésil, l'admet sans détour : pour vaincre l'extrême droite, il faut recourir à des stratégies "éthiquement douteuses" sur le terrain numérique.

Ce député de 42 ans est le créateur du groupe WhatsApp baptisé "Armée de Lula", qui a mobilisé la gauche pour soutenir la remontée de Luiz Inacio Lula da Silva face à son rival Flavio Bolsonaro.

Ce groupe comptait 60.000 membres après le premier tour du 4 octobre, à l'issue duquel le candidat d'extrême droite était en tête. Trois semaines plus tard, lorsque Lula s'est imposé au second tour, il en comptait près de 11 millions.

Chaque jour, André Janones transmettait à ses "soldats" des contenus de soutien au président sortant ou critiques envers le sénateur Bolsonaro, comme "munition visuelle" à partager en ligne.

"Je sais comment déjouer les algorithmes (des réseaux sociaux) et vaincre l'extrême droite n'importe où", a-t-il déclaré à l'AFP, estimant que ce qui a été fait au Brésil "peut être reproduit" en partie ailleurs.

Tout juste rentré d'une tournée internationale où il a accompagné Lula, notamment à la COP31 en Turquie, ce député, issu d'une famille ouvrière, a reçu l'AFP dans son appartement de Brasilia.

Voici des extraits de cet entretien.

Question : Pourquoi avez-vous qualifié vos stratégies d'"éthiquement douteuses" ?

Réponse : J'ai coutume d'utiliser la métaphore du coup porté sous la ceinture. Eux (l'extrême droite) frappent en dessous de la ceinture. Moi, je ne revendique pas le droit de frapper en dessous, mais de frapper sur la ceinture, à la limite.

Le député André Janones embrasse le président Luiz Inacio Lula da Silva (c) à l'annonce des premiers résultats de la présidentielle, le 25 octobre 2026 à Sao Paulo, au Brésil ( AFP / NELSON ALMEIDA )

Q : Par exemple ?

R : Pendant la campagne de 2022, Jair Bolsonaro (alors président et père de Flavio) affirme que Lula nommera ministre une personne impliquée dans la corruption. J'ouvre alors un direct et dis que Bolsonaro pourrait, lui, nommer Fernando Collor (ex-président condamné pour corruption). Et je publie des vidéos, des photos de Collor soutenant Bolsonaro. Pour certains, c'est éthiquement douteux, pour moi non. Ils disent : "Il n'allait pas le nommer, tu le sais". Mais je n'ai pas créé un faux, j'ai dit qu'il pourrait le faire, que c'était une possibilité. C'est subtil.

Q : Voyez-vous le risque de désinformer ?

R : Quand je parle de construire des narrations, on confond cela avec le fait de construire un mensonge. Un exemple : si nous laissons l'extrême droite imposer le cadre sur ce qu'a été la COP, ils vont voir Lula se déplacer avec 30 journalistes derrière lui mais dire que ce fut un échec, qu'il n'y avait que trois pelés et un tondu. C'est une narration. Quand l'autre fixe le cadre, vous avez deux options : faire match nul ou perdre. Moi, je prends les devants et je dis : Lula est ici comme une pop star, il n'arrive même pas à se déplacer. Il y avait une foule de reporters, une mobilisation mondiale.

Q : On vous accuse aussi d'être violent parce que vous donnez des instructions dans un langage guerrier.

R : L'Armée de Lula a utilisé une forme violente pour transmettre des messages de paix. C'est ce que comprend l'algorithme. C'est la façon dont Meta et les autres "big techs" programment l'algorithme. Aujourd'hui, nous jouons selon leurs règles.

Q : Avez-vous étudié cela dans un livre ?

R : Je suis autodidacte. Je n'ai jamais lu d'ouvrage sur le sujet. J'ai acheté un livre que tout le monde dit que je dois lire ; il est encore dans son emballage. Tout part de l'observation, je maîtrise ce sujet depuis plus de dix ans.

Q : Pensez-vous que votre affinité avec les réseaux est liée avec vos origines ouvrières ?

Le député Andre Janones lors d'un meeting de campagne le 16 octobre 2026 à Juiz de Fora, au Brésil ( AFP / MAURO PIMENTEL )

R : L'une des principales raisons qui fait que j'ai ce lien direct avec la population, c'est que je suis un représentant légitime de l'homme ordinaire. Jusqu'à récemment, j'avais honte de dire qu'en 2019, j'ai pris mes fonctions de député fédéral sans savoir ce que sont droite et gauche. Je n'ai jamais eu le luxe d'étudier quelque chose dont je n'aurai pas besoin le lendemain. Mais au final, cela a été positif, parce que l'homme ordinaire ne sait pas ce que sont la droite et la gauche.

Q : Cette sensibilité manquait-elle au camp progressiste ?

R : A quel endroit le camp progressiste s'est-il trompé ? Dans l'élitisme, dans l'arrogance intellectuelle, dans la croyance que la démocratie est faite pour ceux qui sont intellectualisés. Dans le fait de critiquer (l'électorat conservateur) de manière péjorative. Ce que nous avons fait ici au Brésil, c'est numériser l'électeur de gauche. Mais ce n'est pas l'intellectuel. (...)

Q : Dans quels pays aimeriez-vous mettre en œuvre vos stratégies ?

R : Je n'ai pas une connaissance approfondie de la scène politique mondiale, mais je connais bien la puissance de l'extrême droite. C'est comme une recette : leur manière d'agir est très semblable partout dans le monde. Je pense qu'en Europe et en Amérique du Sud, il est urgent que le camp progressiste comprenne l'univers des réseaux sociaux afin de pouvoir vaincre la menace de l'extrême droite.