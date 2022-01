Stora Enso condamné à indemniser 184 salariés qui contestaient leur licenciement

La cour d'appel de Douai a jugé que le licenciement de 186 salariés de la papeterie Stora Enso à Corbehem (Pas-de-Calais) en 2014 était "dépourvu de cause réelle et sérieuse" et a condamné l'entreprise à leur verser une indemnité, a annoncé jeudi l'avocat des salariés.