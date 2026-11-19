** L'action de la société mondiale de services financiers StoneX Group SNEX.O recule de 18,4% à 43,64 dollars
** Le titre atteint son plus bas niveau depuis décembre 2025 et s'apprête à enregistrer sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis 2009
** SNEX affiche un chiffre d'affaires net d'exploitation de 655,20 millions de dollars au quatrième trimestre, en deçà des estimations des analystes qui s'élevaient à 684,02 millions de dollars – données compilées par LSEG
** La société annonce un BPA trimestriel de 66 cents, en deçà du consensus des analystes qui s’établissait à 88 cents par action
** Les résultats décevants de StoneX s’expliquent en partie par un ralentissement de l’activité de négoce de devises et par une baisse des revenus d’intérêts et de commissions
** Parmi les deux sociétés de courtage qui notent le titre, l'une recommande "d'acheter" tandis que l'autre maintient une recommandation "neutre"
** En tenant compte des fluctuations de la séance, le titre affiche une hausse de 4,6% depuis le début de l'année(Dans l'intérêt des personnes dont l'anglais n'est pas la langue maternelle, Reuters automatise la traduction de ses articles dans un certain nombre d'autres langues. Étant donné que la traduction automatique peut générer des erreurs ou ne pas inclure le contexte nécessaire, Reuters ne garantit pas l'exactitude du texte traduit automatiquement, mais fournit ces traductions uniquement pour la commodité de ses lecteurs. Reuters décline toute responsabilité en cas de dommages ou de pertes de quelque nature que ce soit causés par l'utilisation de la fonction de traduction entièrement automatisée.)
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