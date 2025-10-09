STOCKS DU MOYEN-ORIENT-Les principaux marchés du Golfe progressent grâce aux espoirs de baisse des taux américains et au cessez-le-feu à Gaza

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

9 octobre - Les principaux marchés boursiers du Golfe ont augmenté dans les premiers échanges jeudi, soutenus par les espoirs de nouvelles réductions des taux d'intérêt américains cette année et par un accord de cessez-le-feu à Gaza qui pourrait atténuer les tensions géopolitiques dans la région.

Les participants au marché ont salué l'accord entre Israël et le Hamas sur la première phase du plan du président américain Donald Trump pour Gaza mercredi, un accord de cessez-le-feu et sur les otages qui pourraient ouvrir la voie à la fin d'une guerre sanglante qui dure depuis deux ans et qui a bouleversé le Moyen-Orient.

L'indice de référence de l'Arabie saoudite .TASI a gagné 0,3%, tiré par une hausse de 0,8% de la banque Al Rajhi

1120.SE et une augmentation de 1,1% de la Saudi Arabian Mining Company 1211.SE .

Le Pérou cherche à obtenir des investissements majeurs de l'Arabie Saoudite et du géant pétrolier américain Chevron

CVX.N pour développer ses ressources minières et énergétiques, dans le cadre d'une vaste stratégie visant à revitaliser le secteur, a déclaré un ministre de premier plan mardi.

L'indice principal des actions de Dubaï .DFMGI a légèrement augmenté de 0,2%, l'opérateur de péage Salik Company

SALIK.DU ayant progressé de 2,7%.

Les responsables de la Réserve Fédérale ont convenu que les risques pour le marché de l'emploi américain étaient suffisamment élevés pour justifier une réduction des taux, mais sont restés prudents face à l'inflation persistante, selon les minutes de la réunion des 16 et 17 septembre publiées mercredi.

Les marchés tablent sur une baisse de 25 points de base en octobre et en décembre, avec des probabilités de 93 % et 78 %, respectivement, selon l'outil FedWatch du CME.

La position de la Fed pèse lourd dans le Golfe, où la plupart des devises sont liées au dollar américain, ancrant la politique monétaire régionale.

A Abu Dhabi, l'indice .FTFADGI était en hausse de 0,1%. Toutefois, les gains ont été limités par les pertes subies par les filiales cotées en bourse d'Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC), notamment ADNOC Drilling ADNOCDRILL.AD , qui a reculé de 3,8 %.

Le géant pétrolier d'Abu Dhabi ADNOC a déclaré mercredi que ses six filiales cotées en bourse distribueront 158 milliards de dirhams (43,02 milliards de dollars) en dividendes d'ici 2030.

L'indice qatari .QSI a ajouté 0,1%, Qatar Gas Transport

QGTS.QA ayant gagné 1,2%.

(1 $ = 3,6729 dirhams des Émirats arabes unis)