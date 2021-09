Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicroelectronics : une technologie eSIM spécifique au M2M information fournie par Cercle Finance • 06/09/2021 à 16:34









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a annoncé lundi la mise sur le marché de circuits intégrés destinés à la technologie eSIM, ces cartes SIM directement embarquées dans les matériels, en vue d'applications consacrées aux communications dites 'machine à machine' (M2M). Cette nouvelle famille de composants - baptisée 'ST4SIM' - permet de connecter des appareils IoT aux réseaux cellulaires, rendant possible la surveillance des équipements, la maintenance prédictive, le suivi de la flotte ou la santé connectée, explique ST dans un communiqué. En autorisant la gestion à distance des profils SIM, ces eSIM permettent aux clients de changer d'opérateur sans avoir à changer les paramètres de l'appareil. Les circuits ST4SIM - qui font l'objet d'une certification GSMA et qui sont fabriqués sur des sites accrédités en Europe et en Asie - sont disponibles sur la boutique en ligne du groupe de semi-conducteurs.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +0.78%