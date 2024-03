Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client STMicroelectronics: une étape franchie dans le FD-SOI information fournie par Cercle Finance • 19/03/2024 à 14:50









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a annoncé mardi avoir franchi une nouvelle étape dans le développement de sa technologie FD-SOI avec le lancement de plaques d'une dimension inférieure à 20 nanomètres.



Par rapport au précédent procédé en 40 nm, la technologie FD-SOI de 18 nanomètres avec mémoire à changement de phase embarquée (ePCM) permet notamment d'améliorer le rapport performances/consommation énergétique de plus de 50%, explique ST.



Cette technologie de semiconducteurs de nouvelle génération, codéveloppée avec Samsung Foundry, permet par ailleurs d'avoir recours à des mémoires de capacités plus importantes tout en élevant le niveau d'intégration des périphériques analogiques et numériques, fait valoir le fabricant de puces.



Des échantillons du premier microcontrôleur de la famille STM32 utilisant cette nouvelle technologie doivent être fournis à des clients privilégiés au deuxième semestre 2024, avant une entrée en production prévue au second semestre 2025.





