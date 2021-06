Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicroelectronics : un partenariat dans l'IoT Cercle Finance • 29/06/2021 à 09:52









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a annoncé hier soir la création d'un partenariat avec Orange, Sierra Wireless et Lacroix en vue d'accélérer le déploiement de l'Internet des objects (IoT). En réunissant leur savoir-faire en matière de connectivité, de matériel et de logiciels, les partenaires disent vouloir aider les entreprises à adopter les technologies d'IoT à partir des réseaux LTE et 5G. Le projet - qui doit être déployé sur le réseau Orange - doit comprendre du matériel et des logiciels fournis par STMicroelectronics et Sierra Wireless ainsi que des services de conception électronique et de fabrication industrielle conçus par le français Lacroix. L'idée du partenariat, baptisé 'IoT Continuum', est de favoriser les projets IoT des entreprises sur les réseaux cellulaires, jusqu'à leur industrialisation, sans que celles-ci aient à solliciter de multiples acteurs. Les partenaires disent viser en particulier des marchés tels que les bâtiments intelligents, l'automobile, la santé, les villes intelligentes et l'industrie

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +0.57%