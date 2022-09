Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicroelectronics: un nouveau capteur pour l'habitacle information fournie par Cercle Finance • 08/09/2022 à 16:41









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics prépare le terrain pour une sécurité et un confort avancés dans les voitures avec un nouveau capteur hybride pour la surveillance complète de l'habitacle.



Alors que les principaux marchés automobiles commencent à imposer des systèmes de surveillance du conducteur (DMS), STMicroelectronics équipe déjà les constructeurs automobiles des technologies requises.



Le double capteur d'image de nouvelle génération que ST annonce aujourd'hui surveille l'intégralité de l'habitacle du véhicule, couvrant à la fois le conducteur et tous les passagers.



'Le marché des DMS connaît une croissance à deux chiffres. Le nouveau capteur d'images de ST est destiné à faire progresser ce marché en permettant aux marques de créer de nouveaux services en tirant parti d'une surveillance complète de l'habitacle couvrant plusieurs occupants', déclare Eric Aussedat, Executive Vice President, directeur général du sous-groupe Imagerie de STMicroelectronics.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +1.47%