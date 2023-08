Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicroelectronics: un module IoT certifié par Vodafone information fournie par Cercle Finance • 22/08/2023 à 16:27









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a annoncé mardi avoir obtenu la certification 'NB-IoT' de la part de Vodafone pour son module miniaturisé de géolocalisation ST87M01.



Cette annonce intervient alors que l'Espagne, où Vodafone est très implanté, a prévu de remplacer d'ici à 2026 les triangles de signalisation par des dispositifs intelligents permettant de transmettre la géolocalisation des véhicules en panne.



Le fabricant de puces destine par ailleurs sa plateforme ST87M01 au marché indien des compteurs intelligents, un autre pays dans lequel Vodafone est présent, qu'il estime à quelque 250 millions d'unités pour les cinq prochaines années.



Le ST87M01 a également été certifié par le Global Certification Forum (GCF), un organisme chargé de promouvoir l'interopérabilité entre les produits mobiles et IoT.





