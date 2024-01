Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client STMicroelectronics: un capteur pour la Sphere de Las Vegas information fournie par Cercle Finance • 11/01/2024 à 16:55









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a annoncé jeudi avoir conçu le plus grand capteur d'images au monde pour le compte du système de caméra 'Big Sky', la technologie de caméra à ultra-haute résolution utilisée pour capturer du contenu destiné à la Sphere, la nouvelle salle de spectacle immersive située à Las Vegas.



Le fabricant de puces précise que que la résolution de ce capteur '18 K' de 316 mégapixels est 40 fois plus élevée que celles des capteurs pleine image qui équipent les appareils photo haut de gamme.



Avec des dimensions de 9,9 cm sur 8,3 cm (soit 82,4 cm2), la puce est cinq fois plus grande qu'une photo d'identité.



Au niveau des performances, ce système est capable de capturer des images à la fréquence de 120 images par seconde et de transférer des données au débit de 60 Go par seconde.



C'est le film de Darren Aronofsky 'Postcard from Earth' actuellement projeté à la Sphere qui est devenu la première production cinématographique à utiliser le système Big Sky.



ST précise que le capteur sort de son usine de fabrication de plaquettes de 300 mm basée à Crolles, en Isère.





