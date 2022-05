Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicroelectronics: un capteur d'image pour les véhicules information fournie par Cercle Finance • 05/05/2022 à 16:45









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a levé le voile jeudi sur un nouveau capteur d'image à obturation destiné aux systèmes de surveillance de l'état du conducteur.



Ces composants ont été conçus pour surveiller les mouvements de tête du conducteur afin de reconnaître d'éventuels signes de somnolence ou de distraction, ce qui provoque alors des avertissements en vue de préserver la sécurité des occupants.



Les autorités de transport estiment qu'environ 95% des accidents de la circulation résultent d'erreurs humaines, dont beaucoup pourraient être évités en ayant recours à des systèmes de surveillance du conducteur.



Après 19.000 accidents de la route recensés en Europe en 2020, une récente législation va rendre l'installation de ces systèmes de surveillance obligatoires au sein de tous les nouveaux véhicules à compter de 2024.



Aux Etats-Unis, la National Transportation Safety Board (NTSB) a également recommandé le déploiement de ces systèmes au sein des véhicules semi-autonomes.



ST prévoit de démarrer la production du VB56G4A en 2023, en vue d'une intégration dans les véhicules courant 2024.





