STMicroelectronics : retenu par le sud-coréen Nu Eyne

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a annoncé mercredi que Nu Eyne, un fabricant sud-coréen d'appareils médicaux, l'avait retenu pour équiper un nouveau dispositif ophtalmologique. Le groupe franco-italien indique dans un communiqué que Nu Eyne a sélectionné son microcontrôleur Bluetooth STM32WB55, une plateforme qui associe sur une même puce en silicium deux microprocesseurs. Les casques portables Cellena récemment lancés par Nu Eyne redirigent le courant électrique et la lumière émis vers les yeux et les nerfs de l'utilisateur afin de soulager la sécheresse oculaire et la fatigue, tout en favorisant un bon fonctionnement rétinien.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -0.23%