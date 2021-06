Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicroelectronics : retenu par le chinois Lierda Cercle Finance • 18/06/2021 à 09:30









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a annoncé vendredi que ses microcontrôleurs avaient été sélectionnés par le chinois Lierda en vue du développement d'un nouveau module bluetooth à faible consommation. Le fabricant de puces indique que le groupe hi-tech chinois a retenu sa plateforme STM32WB55 pour ce nouveau module, destiné à des applications telles que la maison intelligente ou l'Internet des objets (IoT). Ces composants de la taille d'un timbre-poste sont aujourd'hui en cours d'échantillonnage, en vue d'une entrée production d'ici à la fin du mois. Dans son communiqué, ST souligne que ses microcontrôleurs font actuellement l'objet d'une demande croissante.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -4.46%