STMicroelectronics : retenu par la startup automobile Arrival

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a annoncé jeudi que ses semi-conducteurs avaient été sélectionnés par Arrival, une start-up britannique qui conçoit des véhicules commerciaux électriques. Le fabricant de processeurs indique avoir été choisi afin de fournir des microcontrôleurs, ainsi que des dispositifs de gestion de l'alimentation et de la batterie. ST précise par ailleurs avoir obtenu le statut de 'partenaire-clé' d'Arrival, ce qui signifie que ses technologies seront embarquées à bord des camionnettes, des bus et du projet de voiture électrique que l'entreprise développe en coopération avec Uber. A titre d'information, Arrival a déjà obtenu une commande du groupe américain de messagerie UPS portant sur la livraison de 10.000 véhicules électriques.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +1.94%