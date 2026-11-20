STMicroelectronics annonce un investissement de plus de 100 MEUR sur son site de Rousset, dans les Bouches-du-Rhône, afin de renforcer ses capacités de production et d'accompagner la montée en cadence de ses activités grâce à un outil industriel plus performant.

Pôle industriel et technologique européen stratégique du groupe, ST Rousset réunit conception, recherche et développement, fabrication sur plaquettes de silicium de 200 mm, tests électriques, ventes et marketing. Le site emploie environ 3 000 collaborateurs et fonctionne 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

Il produit des composants destinés notamment à des applications clés dans les smartphones, les centres de données, l'électronique grand public, les voitures, les cartes bancaires, le paiement mobile, les passeports et les communications par satellite.

Lancé l'année dernière dans le cadre de la stratégie de remodelage de l'empreinte industrielle annoncée par le fabricant franco-italien de semi-conducteurs, cet investissement sur le site de ST Rousset se poursuivra jusqu'en 2027.

Il permettra d'augmenter les capacités de production du site grâce à une extension de 1 000 m² de la salle blanche et au déploiement d'un programme d'automatisation et d'optimisation des flux de production, renforçant ainsi le positionnement de ST Rousset comme site de production de pointe en Europe.