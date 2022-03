Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicroelectronics: proposition de dividende fixée information fournie par Cercle Finance • 25/03/2022 à 07:25









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics indique que son conseil de surveillance a décidé de proposer, lors de l'assemblée générale annuelle 2022 des actionnaires, la distribution d'un dividende en numéraire de 0,24 dollar par action ordinaire en circulation du capital social.



Ce dividende sera payable en quatre versements trimestriels de 0,06 dollar par action aux deuxième, troisième et quatrième trimestres 2022 et au premier trimestre 2023 aux actionnaires inscrits dans les registres le mois de chaque paiement trimestriel.



Pour rappel, le fabricant franco-italien de semi-conducteurs a réalisé au titre du quatrième trimestre 2021 un résultat net en hausse de 28,9% en comparaison annuelle, à 750 millions de dollars, soit 0,82 dollar par action.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris 0.00%