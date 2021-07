Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicroelectronics : programme de rachat d'actions lancé Cercle Finance • 01/07/2021 à 09:57









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a annoncé jeudi le lancement avec effet immédiat d'un programme de rachat d'actions d'un montant maximal de 1,04 milliard de dollars, pour une durée de trois ans. Le fabricant de semi-conducteurs explique vouloir conserver les actions ainsi rachetées afin de répondre à ses obligations en matière de plans d'attribution d'actions aux salariés et de faire face au règlement éventuel d'obligations convertibles en circulation. Aux niveaux de cours actuels, cette enveloppe permettrait l'acquisition d'environ 28,6 millions, soit environ 3,1% du capital du groupe, précise ST. A la Bourse de Paris, le titre STMicroelectronics gagnait 1,7% en début de matinée suite à cette annonce.

