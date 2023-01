Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicroelectronics: programme de rachat d'actions information fournie par Cercle Finance • 04/01/2023 à 17:16









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics annonce les détails complets de son programme de rachat d'actions ordinaires.



Le groupe annonce le rachat sur le marché réglementé d'Euronext Paris, au cours de la période allant du 27 décembre 2022 au 28 décembre 2022, de 46 950 actions ordinaires (soit 0.01% de son capital social émis) au prix d'achat moyen pondéré par action de 33,3865 euros et pour un prix global de 1 567 498,23 euros.



' L'objectif de ces transactions était de satisfaire aux obligations découlant des programmes d'options sur actions, ou d'autres attributions d'actions, aux employés ou aux membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de l'émetteur ou d'une société associée ' indique le groupe.





