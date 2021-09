Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicroelectronics : profite d'une analyse favorable information fournie par Cercle Finance • 06/09/2021 à 14:58









(CercleFinance.com) - Le titre progresse aujourd'hui de près de 1% profitant de l'analyse positive d'Oddo. Oddo souligne qu'Apple devrait revenir à son calendrier traditionnel de présentation des iPhones. La date n'est pas encore officielle, mais il est probable que cette présentation de l'iPhone 13 (et non le 12s) ait lieu le 14 septembre indique l'analyste. Apple devrait lancer également ses AirPods 3, son Apple Watch Series 7 et un nouveau MacBook Pro. ' Des rumeurs sont sorties avant l'été sur le fait qu'Apple préparait sa supply chain à une hausse des volumes de 20%, probablement sur la base de gains de PdM face à Huawei qui disparait progressivement de la plupart des marchés hors Chine ' explique Oddo. ' Ces éléments créent un contexte favorable pour les fournisseurs d'Apple en Europe. Le plus exposé reste STMicroelectronics (Surperformance, OC 47 E) pour 24% du son CA (dont 50% pour Face ID mais le groupe indique être présent sur toutes les plateformes d'Apple)' rajoute le bureau d'analyses.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +0.87%