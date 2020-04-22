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+ fortes hausses et baisses SBF 120

STMicroelectronics prévient d'une baisse de son CA au T2
Reuters22/04/2020 à 07:32

22 avril (Reuters) -

* STMICROELECTRONICS NV - CHIFFRE D'AFFAIRES NET AU T1 $ 2,23 MDS

* STMELECTRONICS NV - OBJECTIFS : LE CHIFFRE D'AFFAIRES NET DEVRAIT S'ÉTABLIR À 2,0 MILLIARDS DE DOLLARS au T2,EN BAISSE DE 10,3%

* STMICROELECTRONICS NV - RÉSULTAT OPÉRATIONNEL AU T1 $ 231 MLNS

* STMELECTRONICS NV - OBJECTIFS T2 : LA MARGE BRUTE DEVRAIT S'ÉTABLIR À ENVIRON 34,6 %

* STMELECTRONICS NV - A RÉDUIT SON CAPEX 2020 À UN MONTANT COMPRIS ENTRE 1,0 ET 1,2 MILLIARD DE DOLLARS, AU LIEU DE 1,5 MILLIARD DE DOLLARS

* STMELECTRONICS NV - NOUS AVONS TERMINÉ LE PREMIER TRIMESTRE AVEC UNE SITUATION FINANCIÈRE NETTE STABLE DE 668 MLNS DE DOLLARS, AVEC UNE LIQUIDITÉ DISPONIBLE DE 2,7 MILLIARDS DE DOLLARS ET DES LIGNES DE CRÉDIT DISPONIBLES DE 1,1 MDS DE DOLLARS-PDG

* STMICROELECTRONICS NV - LE FREE CASH-FLOW (MESURE NON-U.S. GAAP) POSITIF À 113 MILLIONS DE DOLLARS AU T1, ALORS QU'IL RESSORTAIT EN NÉGATIF À 67 MILLIONS DE DOLLARS IL Y A UN AN

* STMICROELECTRONICS NV : LE RÉSULTAT NET ET LE RÉSULTAT DILUÉ PAR ACTION RESSORTENT EN HAUSSE À RESPECTIVEMENT 192 MILLIONS DE DOLLARS ET 0,21 DOLLAR

(Bureau de Paris)

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