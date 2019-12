Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicroelectronics : présentera plusieurs solutions au CES Cercle Finance • 17/12/2019 à 15:44









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics et Sysgo, entreprise spécialisée dans les systèmes d'exploitation temps réel pour systèmes embarqués certifiables, annoncent présenter plusieurs solutions télématiques sécurisées conçues ensemble au salon CES 2020. Ces solutions sont destinées au marché automobile. Le CES se tiendra à Las Vegas du 7 au 10 janvier 2020.

Valeurs associées STMICROELECTR Euronext Paris -0.29%