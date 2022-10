Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicroelectronics: présente une nouvelle puce NFC information fournie par Cercle Finance • 04/10/2022 à 16:21









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a présenté la dernière génération de ses circuits intégrés de lecture NFC qualifiés pour les applications de clés numériques pour le secteur de l'automobile, avec des caractéristiques améliorées qui augmentent les performances et facilitent la certification des produits.



Cette puce, le ST25R3920B, est utilisé dans les portières et la console centrale des voitures pour l'entrée et le démarrage sans clé, ainsi que pour le contrôle de la recharge sans fil Qi et le couplage des smartphones.



Le ST25R3920B est le premier circuit intégré certifié par le Forum NFC pour les applications du secteur. Et facilite ainsi la certification des systèmes de clés de voiture numériques.





