STMicroelectronics: présente un DMS moins energivore information fournie par Cercle Finance • 13/09/2022 à 11:52

(CercleFinance.com) - Smart Eye et STMicroelectronics annoncent aujourd'hui le développement en coopération d'un système de surveillance du conducteur (DMS) à 1 LED de haute sensibilité.



Ce nouveau DMS réduit la consommation d'énergie et le coût du système en utilisant une seule LED d'éclairage. Les systèmes actuels nécessitent généralement deux DEL ou plus pour éclairer correctement le pilote.



Le DMS à haute sensibilité est en démonstration aux expositions AutoSens et InCabin de cette semaine à Bruxelles.



'Nous avons simplifié le développement du DMS, réduit sa consommation d'énergie et abaissé les coûts sans compromettre les performances', déclare Eric Aussedat, vice president, directeur général du sous-groupe Imagerie de STMicroelectronics.



'Même avec cette conception plus petite et plus économique, nous avons créé un DMS exceptionnel et sans compromis qui montre comment les constructeurs automobiles peuvent améliorer considérablement la sécurité routière avec un coût de possession réduit', déclare Martin Krantz, PDG et fondateur de Smart Eye.