STMicroelectronics: présente STGesture information fournie par Cercle Finance • 25/04/2022 à 17:30

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics, leader mondial des semiconducteurs lance STGesture, une solution de commande gestuelle sans contact pour applications grand public et industrielles simples où le coût constitue un paramètre décisif.



Cette solution comprend un logiciel d'ingénierie disponible gratuitement utilisé avec le capteur de détection de la distance multi-zones par mesure du temps de vol (ToF) basé sur la technologie FlightSense de ST.



Initialement réservées aux véhicules haut de gamme, les interactions gestuelles peuvent améliorer le fonctionnement de différents types d'équipements. Dans le monde d'aujourd'hui, les interfaces utilisateur capables d'interpréter les gestes en mode sans contact peuvent contribuer à prévenir la propagation des infections grâce à des équipements tels que les distributeurs automatiques de tickets, les commandes d'ascenseurs ou la signalétique interactive.



Cette solution assure un niveau de confidentialité total grâce à l'absence de caméras et à l'utilisation d'un capteur de calcul de la distance multi-zones par mesure du temps de vol.



' Les tendances actuelles contribuent à rendre les appareils connectés à la fois plus abordables et moins gourmands en énergie, mais également plus sophistiqués et plus puissants ', note Éric Aussedat, vice-président exécutif et directeur général du sous-groupe Imaging de ST.