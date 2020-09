Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicroelectronics : présente ses nouveaux microcontrôleurs Cercle Finance • 29/09/2020 à 16:40









(Crédits photo : Crédit photo Stmicro - ) (CercleFinance.com) - STMicroelectronics présente ses nouveaux microcontrôleurs (MCU) STM32 fonctionnant à 550 MHz, soit la vitesse de coeur la plus rapide du marché, selon le fabricant. Ces microcontrôleurs intègrent le stockage Flash sur puce pour exécuter des applications tout en augmentant les performances des appareils intelligents et connectés. Disponibles avec jusqu'à 1 Mo de mémoire Flash, ces périphériques offrent des performances accrues à un prix abordable, indique ST Microelectronics. Dans le même temps, les appareils peuvent interagir avec le stockage hors puce tout en garantissant des performances d'exécution et une sécurité complètes. 'Les appareils électroménagers, les petits appareils médicaux et les capteurs et actionneurs industriels qui, auparavant, n'étaient peut-être pas en mesure d'incorporer des fonctionnalités intensives en calcul telles que l'IA, les graphiques ou l'interaction vocale ont désormais une solution appropriée ', assure Ricardo de Sa Earp, vice-président du groupe.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris 0.00%