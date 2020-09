STMICROELECTRONICS présente MasterGaN

(AOF) - STMicroelectronics a dévoilé MasterGaN, la première plateforme au monde associant un circuit de commande en demi-pont réalisé en technologie silicium avec une paire de transistors en nitrure de gallium (GaN). " Cette association permettra d'accélérer la création de chargeurs et d'adaptateurs d'alimentation compacts et efficaces de nouvelle génération destinés aux applications électroniques grand public et industrielles jusqu'à 400 W " précise le fabricant de semi-conducteurs.

Le nitrure de gallium (GaN) permet à ces appareils de gérer une puissance plus élevée, tout en étant à la fois plus compacts, plus légers et plus efficaces sur le plan énergétique. De telles améliorations feront une grande différence dans les chargeurs ultra-rapides et les chargeurs sans fil pour smartphones, les adaptateurs compacts d'alimentation par prise USB (USB-PD1) pour PC et consoles de jeu, ainsi que dans les applications industrielles telles que les systèmes de stockage d'énergie solaire, les alimentations sans interruption, les téléviseurs OLED haut de gamme et les serveurs cloud.

AOF - EN SAVOIR PLUS