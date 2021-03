STMICROELECTRONICS présente la technologie de balayage par micro-miroirs la plus compacte du marché

(AOF) - STMicroelectronics a développé avec Intel un miroir MEMS de dimensions réduites conçu pour balayer l'espace d'un environnement donné. Le système LiDAR développé par Intel sur la base de ce micro-miroir effectue des tâches de balayage haute résolution pour des applications industrielles telles que les bras robotisés pour des opérations de dévracage (bin picking), les mesures volumétriques, la logistique ou la numérisation 3D.

Intégré dans la caméra Intel RealSense LiDAR L515, les dimensions réduites du micro-miroir de ST contribuent à la taille de la caméra LiDAR similaire à celle d'un disque de hockey (61 mm de diamètre x 26 mm de hauteur). Le micro-miroir assure un balayage laser continu sur l'ensemble du champ de vision. Associée à un capteur à photodiode personnalisé, la caméra RealSense LiDAR L515 génère une carte de profondeur en 3D de l'ensemble de la scène.

" Avec 30 images par seconde et un champ de vision de 70 sur 55 degrés, le micro-miroir de deuxième génération de ST place de nouveau la barre très haut pour les applications de balayage et de détection en 3D ", a déclaré Benedetto Vigna, Président du groupe Produits analogiques, MEMS et Capteurs de STMicroelectronics. " Les relations tissées de longue date avec Intel pour la fourniture de micro-miroirs soulignent notre volonté permanente de tirer parti du leadership durable que nous avons établi dans le domaine des MEMS afin de répondre aux besoins techniques et d'approvisionnement les plus exigeants de nos clients. "