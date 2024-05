Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client STMicroelectronics: près de 200.000 actions rachetées information fournie par Cercle Finance • 27/05/2024 à 14:47









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a annoncé lundi avoir racheté la semaine dernière près de 200.000 de ses propres actions pour un prix total de plus de 7,6 millions d'euros, soit 38,3 euros par action.



Suite à ces acquisitions, qui correspondent à 0,02% de son capital et s'inscrivent dans le cadre de son programme de rachat d'actions, le groupe dit détenir en auto-détention plus de 11,8 millions d'euros, soit environ 1,3% de son capital.





Valeurs associées STMICROELECTR MIL 0.00% STMICROELECTR MIL -3.09% STMICROELECTR MIL -0.96%