STMicroelectronics, plus forte baisse du CAC 40 à la clôture du vendredi 28 octobre 2022

Le groupe de semi-conducteurs STMicroelectronics a été à la remorque de l'indice Cac 40 à la clôture. Si au cours des derniers trimestres, le fabricant de semi-conducteurs a pris pour habitude de surprendre favorablement les investisseurs, ces derniers jugent un peu courte la prévision de revenus pour le quatrième trimestre. Le chiffre d'affaires est anticipé en progression de 23,7% à 4,40 milliards de dollars, à comparer avec un consensus Bloomberg s'élevant à 4,43 milliards de dollars. Par ailleurs, les ventes d'iPhone d'Apple, son principal client, ont légèrement déçu.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- L’un des leaders mondiaux et premier européen fabricant de semi-conducteurs, né en 1987 ;

- Leader mondial dans les microsystèmes électromécaniques (Mems) et dans les capteurs de mouvement pour tablettes et mobiles, un marché qu’il contrôle à 48 %, loin devant ses concurrents ;

- Chiffre d’affaires de 12,8 Mds$ réparti entre les ADG (systèmes analogiques et numériques) pour 34 %, les MEMs pour 36 % et les MDG (circuits numériques intégrés) pour 30 %et réalisé en Asie-Pacifique (34 % des ventes), les Amérique (41 %) et le reste du monde (25%);

- Modèle économique d’offre de microsystèmes et de semi-conducteurs (ADG, AMS et MDG) focalisés sur la mobilité intelligente, la gestion de l’énergie et l’IoT;

- Capital contrôlé à 27,5 % par ST Holding (société détenue à parité par les états italien et français), et par la BPI avec 13,1 %, Jean-Marc Chéry, directeur général, présidant le directoire de 9 membres ;

- Aisance financière avec 9,8 Mds$ de capitaux propres, 3,4 Mds€ de disponibilités face à 2,5 Mds$ de dette nette (notation relevée).

Enjeux

- Ambition 2025-27 : croissance fondée sur l’élargissement du leadership dans l’industrie et l’automobile et, plus sélectivement, dans l’électronique personnelle et les équipements de communication / objectif : 20 Mds$ de revenus et marge opérationnelle supérieure à 30 % ;

- Stratégie d’innovation regroupant 1/5 ème des collaborateurs et financée à hauteur de 15,1 % : portefeuille de brevets le plus étendu de son secteur, (près de 18 000) / culture de partenariats avec les clients industriels (mise à disposition d’outils de développement spécifiques « ECU », AutoDevKit pour l’automobile, Sierra Wireless pour l’IoT), les fournisseurs et les centres de recherche publics / leadership dans les programmes de l’Union européenne, tels Penta ou IPCEI, ou des grands du secteurs, tel Zigbee, club mondial des entreprises dans l’IoT ;

- Stratégie environnementale implantée le long de la chaîne de valeur : neutralité carbone et approvisionnement à 100 % en énergie renouvelable dès 2027 / recul de 20 % de la consommation d’énergie par plaquette en 2025 (vs 2016) / hausse de l’efficacité de la gestion de l’eau de 20 % en 2025 (vs 2016) / économie circulaire avec 95 % des déchets recyclés en 2025 / écoconception et au moins 50 % des nouveaux produits labellisés technologie durable ;

- Retombées de l’alliance européenne des puces centrée sur la technologie FD+SOI ;

-Pénurie mondiale de semi-conducteurs durable jusqu’à fin 2025, d’où un carnet de commandes supérieur de 30 % aux capacités actuelles de production et une capacité à augmenter les prix de vente ;

- Solidité de la gouvernance, privilégiant les compétences internes.

Défis

-Déséquilibres de rentabilité entre les divisions, celle des ADG étant moins margée que les 2 autres, malgré un doublement du bénéfice d’exploitation en 2021 ;

- Réalisation des ambitions dans le Silicon carbide avec 1 Md€ de revenus attendus pour 2024 ;

- Lourds investissements dans les capacités de production - à Agrate en Italie et à Crolles en France-, soit 3,4 Mds$ environ en 2022 ;

- Après une forte progression des revenus au 1 er semestre, rehaussement des objectifs 2022 : 3 ème trimestre : croissance de 33 % des revenus et marge opérationnelle relevée à 47 % / exercice 2022 : 15,9 à 16,2 Mds$ de chiffre d’affaires et marge opérationnelle de 47 % ;

- Distribution du dividende en 4 acomptes.

Progression du marché français en valeur

D'après l'institut Gfk, le secteur a généré en 2021 des ventes de 4,8 milliards d'euros, en progression de 2% par rapport à 2020. Les familles de produits qui ont bénéficié des meilleures performances sont notamment les casques et accessoires ainsi que les téléviseurs. Toutefois, si le marché français de l'électronique grand-public a progressé en valeur l'an passé, il a reculé sur le plan des volumes (-2 % avec 51 millions d'unités écoulées). Cette tendance s'explique par une montée en gamme des produits : les enceintes Bluetooth sont plus puissantes ou encore les téléviseurs recourent à des technologies plus innovantes. Ainsi le développement des technologies qui améliorent la résolution de l'image (Oled, Qled, miniled) et de la taille des écrans ont provoqué une hausse de plus de 20% du prix moyen. Les consommateurs cherchent également des produits plus durables.