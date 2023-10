STMicroelectronics : performance trimestrielle légèrement supérieure aux objectifs du groupe

(AOF) - Au troisième trimestre, STMicroelectronics a enregistré un résultat net en repli de 0,8% à 1,09 milliard de dollars, soit 1,16 dollar par action après dilution. La marge brute, une mesure très suivie de la rentabilité est ressortie stable sur un an à 47,6 %. La marge d’exploitation s’est élevée à 28%, en repli de 140 points de base par rapport au troisième trimestre 2022. Le chiffre d’affaires net est ressorti à 4,43 milliards de dollars, en progression de 2,5% sur un an et de 2,4% sur le trimestre précédent.

Pour le troisième trimestre, au point médian, le groupe visait un chiffre d'affaires net de 4,38 milliards de dollars, en hausse de 1,2 % en variation annuelle et de 1,1 % en variation séquentielle. La marge brute est attendue à environ 47,5 %.

" Nos perspectives pour le quatrième trimestre, au point médian, sont les suivantes : un chiffre d'affaires net de 4,30 milliards de dollars, en baisse d'environ 3 % en variation annuelle et en variation séquentielle ; une marge brute attendue à environ 46 %. " a indiqué le PDG, Jean-Marc Chéry,

Avant d'ajouter : " Le point médian de ces perspectives se traduit pour l'ensemble de l'exercice 2023 par un chiffre d'affaires d'environ 17,3 milliards de dollars, soit une croissance de 7,3 % en variation annuelle et une marge brute d'environ 48,1 %. "

Fin juillet, le fabricant de semi-conducteurs avait indiqué viser un chiffre d'affaires de 17,4 milliards de dollars, plus ou moins 150 millions de dollars et une marge brute supérieure à 48% ".

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- L’un des leaders mondiaux et premier européen fabricant de semi-conducteurs, né en 1987 ;

- Leader mondial dans les microsystèmes électromécaniques (Mems) et dans les capteurs de mouvement pour tablettes et mobiles, un marché qu’il contrôle à 48 %, loin devant ses concurrents ;

- Revenus de 16,1Mds$ répartis entre les ADG (systèmes analogiques et numériques) pour 37 %, les MEMs pour 31 % et les MDG (circuits numériques intégrés) pour 32 % et réalisés à 30 % en Asie-Pacifique et 41 % dans les Amérique ;

- Modèle économique d’offre de microsystèmes et de semi-conducteurs (ADG, AMS et MDG) focalisés sur la mobilité intelligente, la gestion de l’énergie et l’IoT;

- Capital contrôlé à 27,5 % par ST Holding (société détenue à parité par les états italien et français), et par la BPI avec 13,1 %, Jean-Marc Chéry, directeur général, présidant le directoire de 9 membres ;

-Aisance financière avec 1,9 Md€ de position financière nette et un autofinancement libre de 206 Ms$ à fin mars.

Ai

Aisance fi

Enjeux

- Ambition 2025-27 : croissance fondée sur l’élargissement du leadership dans l’industrie et l’automobile et, plus sélectivement, dans l’électronique personnelle et les équipements de communication / objectif : 20 Mds$ de revenus et marge opérationnelle supérieure à 30 % ;

- Stratégie d’innovation regroupant 1/5 ème des collaborateurs et financée à hauteur de 15,1 % : portefeuille de brevets le plus étendu de son secteur, (près de 18 000) / culture de partenariats avec les clients industriels (mise à disposition d’outils de développement spécifiques « ECU », AutoDevKit pour l’automobile, Sierra Wireless pour l’IoT), les fournisseurs et les centres de recherche publics / leadership dans les programmes de l’Union européenne, tels Penta ou IPCEI, ou des grands du secteurs, tel Zigbee, club mondial des entreprises dans l’IoT ;

- Stratégie environnementale implantée le long de la chaîne de valeur : neutralité carbone et approvisionnement total en énergie renouvelable (62 % en 2022),

recul de 20 % de la consommation d’énergie par plaquette en 2025 (vs 2016) / hausse de l’efficacité de la gestion de l’eau de 20 % en 2025 (vs 2016) /

/ écoconception et au moins 50 % des nouveaux produits labellisés technologie durable ;alliance européenne des puces centrée sur la technologie FD+SOI et fort soutien des financements public européens;

Allian

- Retombées de l’alliance européenne des puces centrée sur la technologie FD+SOI ;

-Pénurie mondiale de semi-conducteurs durable jusqu’à fin 2025, d’où un carnet de commandes supérieur de 30 % aux capacités actuelles de production et une capacité à augmenter les prix de vente ;

- Solidité de la gouvernance, privilégiant les compétences internes.

Défis

- Sensibilité à la parité €/$, avec 89% des revenus en dollars et 60 % des dépenses d’exploitation en euros ;

- Risque de ralentissement de la croissance des revenus à partir de 2025 ;

- Investissements industriels de 4 Mds$ en 2023 en Italie et France, à 80 % dans le silicon carbide (1 Md€ de revenus attendus en 2024) et 20 % dans la R&D ;

- Après une croissance de 19,8 % des ventes et une marge brute de 49,7 % au 1 er trimestre, objectif 2023 relevé de revenus entre 17,8 et 17,8 Mds$, en hausse de 5 à 10 %, après une croissance de 11,5 % au 2 ème trimestre

- Après une croissance de 19,8% des ventes et une marge brute de 49,7 % au 1 er trimestre, objectif 2023 relevé de revenus entre 17,8 et 17,8 Mds$, en hausse de 5 à 10 %, après une croissance de 11,5 % au 2 ème trimestre ;

- Distribution du dividende 2023, de 0,24 $, en 4 acomptes.

Fiche sectorielle - Electronique

Les innovations se développent dans la santé connectée

Au dernier CES les innovations dans la santé ont fait une avancée notable. Grâce au fonctionnement de l'Intelligence Artificielle, de nombreux objets mesurant les constantes de chacun et communiquant dans toutes les pièces ont été divulgués. Des capteurs permettent d'analyser l'urine, de surveiller les niveaux de nutriments ou d'hormones. D'autres objets permettent de mesurer la pression artérielle, le rythme cardiaque et d'autres indicateurs en analysant le visage à partir d'un selfie. Les produits sur le créneau de la prévention sont très prometteurs, de même que certaines start-up, à l'image de la française Withings. Après sa Body Scan, station de santé connectée pour la maison, la société s'apprête à commercialiser le premier laboratoire d'analyse d'urine à domicile. Elle affronte ainsi les géants américains comme Apple sur le marché de la prévention.