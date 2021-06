Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicroelectronics : partenariat avec l'américain Metalenz Cercle Finance • 02/06/2021 à 16:26









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a annoncé mercredi la signature d'un partenariat avec Metalenz, une entreprise américaine à l'origine d'une technologie de lentille présentée comme révolutionnaire. Metalenz a conçu une technologie dite 'méta-optique' qui permet de remplacer jusqu'à six optiques dans les modules actuels par une seule méta-optique, ce qui permet de réduire la taille des composants. Aux termes de l'accord, ST a prévu d'intégrer la propriété intellectuelle relative aux métasurfaces développées par Metalenz au sein des procédés de fabrication d'optique diffractive de son usine de 300 mm à Crolles, près de Grenoble. Metalenz est une entité émanant du groupe de travail de Federico Capasso à l'Université de Harvard.

