STMicroelectronics, parmi les plus fortes hausses du CAC 40 à la clôture du jeudi 27 janvier 2022

(AOF) - STMicroelectronics (+2,02% à 40,57 euros)

Les bonnes nouvelles s'accumulent pour STMicroelectronics, qui vient de dévoiler des perspectives favorables après avoir annoncé en début d'année qu'il avait connu un quatrième trimestre meilleur que prévu. Dans l'incapacité de répondre à la demande du fait de la saturation de ses capacités de production, la société franco-italienne va investir entre 3,4 à 3,6 milliards de dollars en 2022.

