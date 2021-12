Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicroelectronics : nouvelle version pour un logiciel d'IA information fournie par Cercle Finance • 01/12/2021 à 16:37









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a annoncé mercredi le lancement d'une nouvelle version de NanoEdge AI Studio, son outil logiciel pour le développement d'applications d'apprentissage automatique. Cette technologie a vocation à simplifier le développement de solutions à base d'intelligence artificielle pour l'Internet des objets et équipements industriels, explique le groupe de semi-conducteurs dans un communiqué. Le fabricant de puces souligne que la disponibilité de cette nouvelle version intervient au moment même où l'intelligence artificielle se déplace du 'cloud' vers les réseaux périphériques et les environnements embarqués, dits 'edge'. Il s'agit de la première mise à jour de NanoEdge AI Studio depuis que ST a fait l'acquisition de son concepteur, l'éditeur de logiciels Cartesiam, en mai dernier.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +4.22%