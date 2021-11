Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicroelectronics : nouvelle famille de microcontrôleurs information fournie par Cercle Finance • 29/11/2021 à 16:21









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a présenté lundi une nouvelle génération de microcontrôleurs sécurisés, qu'il destine à des applications comme le paiement mobile, les cartes d'identité ou les titres de transport. Le fabricant de puces souligne que ses microcontrôleurs ST31 - architecturés autour du processeur Arm SecurCore - peuvent prendre en charge les systèmes biométriques sur carte (BSoC) ainsi que la technologie de vérification dynamique de carte (dCVV). ST prévoit d'effectuer des démonstrations des applications possibles à l'occasion de Trustech, le salon dédié aux paiements, à l'identification et à la sécurité, qui doit s'ouvrir demain à Paris. Des échantillons du microcontrôleur sont d'ores et déjà disponibles, indique le groupe dans un communiqué.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +2.12%