STMICROELECTRONICS : nouvelle émission d'obligations convertibles pour 1,5 milliards de dollars

(AOF) - STMicroelectronics N.V. a annoncé le lancement d'une émission d'un montant de 1,5 milliard de dollars US d'obligations senior non assorties de sûretés convertibles en actions ordinaires nouvelles ou en actions existantes de STMicroelectronics et le remboursement anticipé des obligations convertibles à coupon zéro d'un montant de 750 millions de dollars US restant en circulation à ce jour et arrivant à échéance en 2022 (ISIN : XS1638064953).

Les nouvelles obligations comprendront deux tranches (avec une taille minimum de 500 millions de dollars US pour chaque tranche) avec une échéance de 5 ans et une échéance de 7 ans.

Les produits de l'offre, nets des coûts seront utilisés par STMicroelectronics pour les besoins généraux de l'entreprise, y compris le remboursement anticipé des obligations convertibles 2022.

La société informera ce jour, les porteurs d'obligations convertibles 2022 de son intention de procéder au remboursement anticipé de la totalité des obligations convertibles 2022 le 27 Août 2020 au montant du principal conformément à l'article 7(b)(i) des modalités des obligations convertibles 2022.

