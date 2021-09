Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicroelectronics : nouveaux rachats d'actions information fournie par Cercle Finance • 06/09/2021 à 15:22









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a annoncé lundi dans un communiqué avoir racheté la semaine passée 129.000 de ses titres à un prix moyen de 37,9 euros, soit un montant total de l'ordre de 4,9 millions d'euros. Ces acquisitions, qui représentent à peine 0,01% du capital du fabricant de puces, s'inscrivent dans le cadre du programme de rachats d'actions lancé le 1er juillet. A ce jour, le groupe détient un peu plus de 2,9 millions de ses propres actions, soit quelque 0,3% de son capital.

