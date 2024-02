Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client STMicroelectronics: nouveau membre du projet Zephyr information fournie par Cercle Finance • 26/02/2024 à 15:41









(CercleFinance.com) - Zephyr, un projet 'open source' lancé par la Fondation Linux, a annoncé lundi que STMicroelectronics avait rejoint son programme en qualité de membre 'silver'.



Le projet Zephyr vise à développer un système d'exploitation en temps réel (RTOS) libre, sécurisé et facile à déployer et à gérer à destination des appareils connectés ou embarqués.



Dans le cadre de la conception de sa version 3.6, une vingtaine de membres 'silver' tels que STMicroelectronics, Infineon, ou Texas Instruments vont s'associer à une dizaine de membres 'platine' de la trempe de Google, Intel, Meta, NXP, Qualcomm.





Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris -0.49%