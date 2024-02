Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client STMicroelectronics: nouveau capteur 3D présenté à Barcelone information fournie par Cercle Finance • 22/02/2024 à 16:44









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a poursuivi jeudi son offensive sur le marché des capteurs 3D avec le lancement d'un nouvel outil destiné à équiper les caméral de recul, les caques de réalité virtuelle ou encore les robots.



Le capteur VL53L9 fait partie de sa gamme de composants dits de calcul de distance par mesure du temps de vol (Time of Flight - ToF), qui permettent de cartographier un environnement, mais aussi de détecter et de suivre des cibles.



Selon le fabricant de puces, le nouveau capteur, dévoilé à l'occasion du Mobile World Congress à Barcelone, est idéal pour des applications telles que les webcams 3D ou les bâtiments intelligents.



Si de premiers échantillons sont disponibles pour les clients, son entrée en production n'est pas prévue avant le début 2025.





