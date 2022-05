STMicroelectronics lesté par Nvidia

(AOF) - STMicroelectronics (-1,58% à 35,22 euros) ferme la marche de l'indice CAC 40 au lendemain de la présentation par Nvidia de perspectives décevantes. Sur le trimestre en cours, le spécialiste des processeurs et cartes graphiques cible en moyenne des revenus de 8,1 milliards de dollars, plus ou moins 2%. Cette prévision est inférieure aux projections de Wall Street de 8,45 milliards de dollars. La Russie et le confinement en Chine ont amputé cette prévision de 500 millions de dollars, dont 400 millions pour le gaming et 100 millions pour les produits pour les centres de données.

La firme technologique américaine a prévenu que la vente de ses produits dédiés aux jeux reculerait d'environ 15% (in the teens) d'un trimestre sur l'autre.

Au premier trimestre, clos début mai, Nvidia a vu son bénéfice net reculer de 15% à 1,62 milliard de dollars, soit 64 cents par action. Hors éléments exceptionnels, le bénéfice par action est ressorti à 1,36 dollar, soit 7 cents de mieux que le consensus Refinitiv IBES. Les revenus ont bondi de 46% pour atteindre le niveau de 8,29 milliards de dollars, dépassant les attentes : 8,1 milliards de dollars.

