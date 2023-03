Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicroelectronics: le titre souffre avec les plans de Tesla information fournie par Cercle Finance • 02/03/2023 à 14:46









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics décroche lourdement ce jeudi dans un climat de défiance dû aux annonces faites la veille par Tesla, dont le groupe franco-italien est l'un des principaux fournisseurs de puces.



A l'occasion d'une réunion avec les analystes, le fabricant américain de véhicules électriques a annoncé hier qu'il prévoyait d'avoir recours à des semi-conducteurs de puissance '75% moins riches en carbure de silicium (SiC)' 'sans compromettre les performances ni l'efficacité du véhicule'.



La nouvelle fait reculer de 5,4% le titre STM, qui signe la plus forte baisse du CAC 40, et a précipité dans le rouge bon nombre de spécialistes du secteur, avec un repli de 1,3% pour l'indice européen STOXX de la technologie.



A la Bourse d'Amsterdam, l'action ASM cède 1,3% tandis qu'à Francfort, Infineon lâche 2,5%.



D'après les calculs des analystes de Bank of America, Tesla devrait générer autour de 500 millions de dollars de ventes chez STMicroelectronics cette année, soit moins de 3% du chiffre d'affaires annuel du groupe.



BofA rappelle toutefois que STM compte une trentaine d'autres clients pour ses produits en carbure de silicium, dont BMW, Kia/Hyundai, Geely ou Renault, ce qui le conduit à penser que les activités du groupe dans le domaine devraient 'continuer à bien performer'.





