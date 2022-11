STMicroelectronics: lance un récepteur d'énergie sans fil information fournie par Cercle Finance • 29/11/2022 à 17:00

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics, dévoile aujourd'hui un récepteur d'alimentation sans fil doté de la plus forte puissance disponible du secteur, soit 100 watts.



Le nouveau dispositif STWLC99 de STMicro peut recharger les smartphones haut de gamme dotés de la plus grande capacité de batterie en moins de 30 minutes.



' Les téléphones sont essentiels à la vie numérique et constituent pour beaucoup un outil professionnel essentiel. Une recharge nettement plus rapide avec notre STWLC99 augmente leur disponibilité et apporte une valeur ajoutée à la vie des utilisateurs ', déclare Francesco Italia, directeur général de la division Analog Custom Products de STMicroelectronics.



' Sa puissance change les perspectives pour des équipements tels que les outils industriels alimentés par batterie, les moniteurs médicaux, les pompes à médicaments, les robots mobiles et les drones, permettant des durées d'exécution longues avec une rotation plus rapide ', ajoute-t-il.