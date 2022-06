Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

STMicroelectronics: lance un nouveau système Bluetooth information fournie par Cercle Finance • 29/06/2022 à 15:10

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a présenté son système sur puce (SoC) Bluetooth de troisième génération, enrichi de la technologie de radiogoniométrie Bluetooth pour les applications de localisation et de positionnement en temps réel.



Ce système peut estimer avec précision le mouvement et la localisation au centimètre près. Il utilise la technologie spécifiée par Bluetooth, notamment l'angle d'arrivée (AoA) et l'angle de départ (AoD), calculés à partir des signaux captés par un réseau d'antennes.



Grâce à cette capacité, le SoC permet désormais une grande variété d'applications nécessitant la navigation intérieure, le géofencing et le suivi des biens, ainsi que la localisation en temps réel d'outils, de biens et de marchandises.



Le SoC BlueNRG-LPS est en production dès maintenant et disponible à partir de 1,60 dollar pour les commandes de 1000 pièces.