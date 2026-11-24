STMicroelectronics fait part du VL53LB FlightSense, un nouveau capteur de mesure directe du temps de vol, conçu pour aider les fabricants de smartphones et d'appareils électroniques grand public à intégrer des fonctions de mesure de distance à plus longue portée et plus économes en énergie dans des produits toujours plus compacts.

Selon le fabricant franco-italien de semi-conducteurs, ce nouveau capteur répond à un besoin clairement identifié du marché : offrir une portée accrue sans compromettre l'autonomie de la batterie, tout en réduisant la taille des produits pour offrir une plus grande liberté de conception.

Le VL53LB effectue des mesures de distance au-delà de huit mètres, avec une faible consommation d'énergie en mode actif et une architecture tout-en-un ultracompacte, permettant aux clients (OEM) d'intégrer davantage de fonctions de détection avancées tout en maîtrisant l'encombrement sur le circuit imprimé (PCB), les efforts d'intégration et la consommation énergétique.

Ce capteur permet notamment de faciliter la transition d'une caméra à une autre sur un smartphone, d'améliorer la mise au point automatique, de détecter les présences et les obstacles, ainsi que de faciliter le positionnement et l'utilisation d'interfaces sans contact. Sa portée, sa compacité et sa faible consommation le rendent également adapté aux systèmes robotiques et d'automatisation industrielle.

Le VL53LB vient enrichir le portefeuille FlightSense de ST, qui a déjà livré plus de trois milliards de capteurs de temps de vol dans le monde entier. Des échantillons du VL53LB sont actuellement disponibles pour certains clients (OEM) et sa commercialisation à grande échelle est prévue au 2e trimestre 2027.