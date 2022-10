Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicroelectronics: lance un émetteur d'ultrasons amélioré information fournie par Cercle Finance • 05/10/2022 à 16:53









(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a lancé un émetteur d'ultrasons à 64 canaux doté de fonctionnalités pour améliorer la qualité d'image et la commodité des instruments industriels et médicaux portables à haute performance.



L'émetteur STHVUP64 de ST, qui pilote les transducteurs piézoélectriques de l'instrument, apporte une flexibilité supplémentaire, une orientation numérique du faisceau et des innovations en matière de gain de place.



Avec ses 64 canaux, le STHVUP64 offre une solution hautement intégrée destinée au segment des scanners portatifs sans fil.



Tout en ayant une consommation d'énergie extrêmement faible, le STHVUP64 est riche en fonctionnalités pour une expérience utilisateur supérieure.





