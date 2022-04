Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client STMicroelectronics: la seringue connectée avec NP Plastibell information fournie par Cercle Finance • 28/04/2022 à 17:31









(CercleFinance.com) - NP Plastibell annonce une seringue connectée préremplie, contenant un tag NFC de STMicroelectronics. Intégré à l'intérieur du corps de la seringue, ce tag permet aux équipes de production, aux professionnels de santé ainsi qu'aux patients d'accéder à des informations importantes concernant le médicament contenu dans la seringue.



Outre la création d'un processus de fabrication adapté qui intègre le tag NFC et le protège dans la seringue, STMicroelectronics a aidé NP Plastibell à surmonter les différentes contraintes liées à l'intégration de ce tag tout en assurant le bon fonctionnement du produit tout au long du cycle de vie des seringues préremplies. Cela inclut l'étape de stérilisation de la seringue à des températures supérieures à 130 °C par autoclave sans endommager l'électronique.



' Dans cette seringue connectée, le tag aide le personnel médical à accéder rapidement à des instructions précises relatives à la posologie exacte, aux dates de péremption, aux conditions de stockage ou à d'autres informations importantes à l'aide de leurs smartphones ou d'un lecteur NFC. Les patients peuvent également programmer des rappels sur leur téléphone portable en scannant le tag ', explique Yvon Gourdou, Directeur Marketing et Application de STMicroelectronics.



NP Plastibell prévoit de poursuivre le développement de dispositifs médicaux connectés utilisant le tag NFC.





