STMicroelectronics : l'accord avec Qeexo se concrétise

(CercleFinance.com) - STMicroelectronics a annoncé mercredi que sa collaboration avec Qeexo s'était concrétisée, avec l'intégration de ses capteurs sur la plateforme d'apprentissage automatique automatisée (AutoML) développée par la start-up californienne. Dans un communiqué, le fabricant de puces franco-italien explique que ses capteurs permettent de réduire considérablement la consommation d'énergie du système en exécutant des algorithmes de détection, qui s'exécuteraient autrement sur le processeur hôte. En ayant recours à cette technologie, Qeexo AutoML peut générer automatiquement des solutions d'apprentissage automatique hautement optimisées pour les appareils informatiques en périphérie de réseau (Edge), avec une latence ultra-faible et une empreinte mémoire réduite.

Valeurs associées STMICROELECTRONICS Euronext Paris +0.43%